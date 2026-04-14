ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಮಾನವೀಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಹಪಾಠಿ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಅವರ ನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಮೂಲದ ಅರ್ಷಾದ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಅನಾಮಧೇಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಷಾದ್, 'ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್' ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿ, ತಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ ಹಣದ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದನು.
ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಅರ್ಷಾದ್, 'ನಾನು ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, 'ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಿನ್ನ ನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆದರೂ ಕಳುಹಿಸು' ಎಂದು ಪೀಡಿಸಿದ್ದನು. ಆತನ ರೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಮರುಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಆತ ಕೇಳಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.
ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ ಕಿರಾತಕ..!
ನಗ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರ್ಷಾದ್ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ರೂಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಣ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಆರೋಪಿಯ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅರ್ಷಾದ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅರ್ಷಾದ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು.ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ ಅರ್ಷಾದ್, ತಾನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಕೈ ಹಾಗೂ ಮರ್ಮಾಂಗವನ್ನೇ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.