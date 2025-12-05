ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಉಸ್ಮಾನ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಯುವತಿಗೆ ಈ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವನು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ. ಮತಾಂತರವಾಗುವುದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆಯೇ ಮದುವೆಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಯುವತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರ್, ಇಕ್ಷ್, ಮೊಹೊಬ್ಬತ್ ಎಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈತ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕನ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಯುವತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಮದುವೆಯಾದರೆ ದೆಹಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, 32 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಉಸ್ಮಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತೆ.
ಆರೋಪಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವತಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಡೆದು ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಯುವತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಯುವತಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಆತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸದೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ದೂರಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಲವ್ ಅಂತಾ ಬೇರೆ ಕೋಮಿನ ಯುವಕರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ.