English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಲವ್ ಜಿಹಾದ್‌ಗೆ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ.! ಮತಾಂತರ ಆಗದಿದ್ರೆ 32 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ತುಂಬೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ..?!

ಲವ್ ಜಿಹಾದ್‌ಗೆ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ.! ಮತಾಂತರ ಆಗದಿದ್ರೆ 32 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ತುಂಬೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ..?!

ಇತ್ತಿಚೀನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲಾ, ವಾರೆಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲಾ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಕಷ್ಟ-ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವರನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆ. ಈಗ ಅನ್ಯೋಮಿನ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮತಾಂತರ ಆಗುವಂತೆ ಯುವಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಿದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 5, 2025, 07:29 PM IST
    • ಇತ್ತಿಚೀನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲಾ, ವಾರೆಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲಾ.
    • ಇದರ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಕಷ್ಟ-ಕಷ್ಟ.
    • ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವನು‌ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು.

Trending Photos

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
GURU GOCHARA
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
camera icon5
Rashmika
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?
camera icon4
Health Tips
ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
camera icon6
Rice
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
ಲವ್ ಜಿಹಾದ್‌ಗೆ ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ.! ಮತಾಂತರ ಆಗದಿದ್ರೆ 32 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೆ ತುಂಬೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ..?!

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಉಸ್ಮಾನ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಯುವತಿಗೆ ಈ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವನು‌ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ. ಮತಾಂತರವಾಗುವುದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆಯೇ ಮದುವೆಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಯುವತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರ್, ಇಕ್ಷ್, ಮೊಹೊಬ್ಬತ್ ಎಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ಲಿವ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈತ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೃಹ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಹಣ ಪಡೆದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ- ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕನ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಯುವತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಮದುವೆಯಾದರೆ ದೆಹಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, 32 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಉಸ್ಮಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತೆ. 

ಆರೋಪಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯುವತಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಡೆದು ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಯುವತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಯುವತಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಆತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು  ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ಕನ್ನ : ಘಟನೆ ನಡೆದ ಆರು ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂದರ್

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸದೆ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ದೂರಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಲವ್ ಅಂತಾ ಬೇರೆ ಕೋಮಿನ ಯುವಕರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವ ಯುವತಿಯರು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

crime newsbangaluru newsBengaluru newsCrime AlertCrime

Trending News