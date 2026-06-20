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ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತೇ ಮಡಿವಾಳ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್! 20 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ 3 ಬಂಧನ

Madiwala robbery case : ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಯುವಕರ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿ ಸೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೂವರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಕಿಲಾಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನ ಐನಾತಿ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗೆಗಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 20, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:24 PM IST
ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತೇ ಮಡಿವಾಳ ರಾಬರಿ ಕೇಸ್! 20 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದ ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ 3 ಬಂಧನ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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