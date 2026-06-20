ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ನವೀನ್ ಎಂಬಾತನ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ಜುನೀಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸಫೀರ್ ಎಂಬ ಯುವಕರ ಪರಿಚಯ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ನವೀನ್ ಈ ಯುವಕರನ್ನ ಶಾಹೀನ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕೇರಳ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಜೂನ್ 15ರಂದು ಕೇರಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜುನೀಶ್ ಬಾಬು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು.ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೇರಳದ ಯುವಕರು ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ತಂದಾಗ, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, 20 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಶಾಹೀನ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಗಿಸಿ ಮಡಿವಾಳದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಯುವಕರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಸಮೇತ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 412ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಣ ಎಣಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಯುವಕರು ಹಣದ ಜೊತೆ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಹಚರರು ಮುಖ್ಯ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ.ಸ್ವತಃ ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ ಅನ್ನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿ ಜೀಪ್ನೊಳಗೆ ಕೂತು ಇಡೀ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿಯ ಅಸಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 412ಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಹಚರರು ಅಯ್ಯೋ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ್ರು, ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಅಸಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಕೇರಳದ ಯುವಕರರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣವನ್ನ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜೀಪ್ ಹತ್ತಿ ಹಣದ ಸಮೇತ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಉಳಿದ ಸಹಚರರು ತಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಖದೀಮರ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಕುಪೇಂದ್ರ ದುಡ್ಡಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇರಳದ ಯುವಕರು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇರಳದ ಜುನೀಶ್ ಬಾಬು ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಕುಪೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ವಸಂತ್ ನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಡಿಸಿಪಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸುಜೀತ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಕನಕಗಿರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಹೇಳಿ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಈ ರೀತಿ ರಾಬರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲು ಸೇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಸರಿ.