ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜೀವನದ ಜವಬ್ದಾರಿ ಹೊರ್ತೀನಿ ಅಂದವನಿಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಯುವತಿ..! ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೇಮಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇಹದಾಡ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈತನ ಹೆಸ್ರು ಕಿರಣ್ ಅಂತಾ. ವಯಸ್ಸಿನ್ನೂ 26. ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾ. ಕಟ್ಟುಮಸ್ತು ದೇಹ ಇರೋ ಈತನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ.
ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ 14 ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಬೇರೆಯವನ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ, ಹೊಸ ಸೀರೆ ಸಮೇತ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಬಿಟ್ಟೋದ್ಲು ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಂ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಏರಿಯಾದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರೋ ಈ ಕಿರಣ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದ. ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡೋಳಾದ್ರೂ ಆಕೆ ಕೂಡ ಈತನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ಲು.ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ 30 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತಾ ಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ ಸಾಲವನ್ನ ಕೂಡ ಕಿರಣ್ ತೀರಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ.
ಆಕೆಯೂ ಒಪ್ಪಿ ಕಿರಣ್ ಮನೆಯವರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆಗಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಕಿರಣ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ಲು. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೋಡೋಕೆ ಕಿರಣ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಗಿಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಯುವತಿ ಕಿರಣ್ ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ರೂಂಗೆ ಹೋಗಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನು ಸಾಯೋಕು ಮುನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯೇ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆಯೋಕೆ ವೈಟ್ ಹಾಳೆ ಪೆನ್ನು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಾಗ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ತಾಯಿ ಯಾಕಪ್ಪಾ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಪೆನ್ನು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾ ಬರಿಬೇಕಮ್ಮ ಹೆದರಬೇಡ ಅಂತಾ ತಾಯಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದವ ರೂಂ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದು ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಡೆತ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ. ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಕಿರಣ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯುವತಿಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅದ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ.