  • ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಂದ ತಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : 3 ಡ್ರಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಪತ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಂದ ತಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : 3 ಡ್ರಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಪತ್ತೆ

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಾ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಕಳಂಕ ಅಂಟಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರು ಡ್ರಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಈ‌ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 29, 2025, 07:21 PM IST
    • ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ..
    • ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್.!
    • ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ANTF ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಆರೋಪಿಗಳು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಜಾಗ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸುಳಿವು ಸಿಗದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಅವಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದ್ದರೆ, ಬಾಗಲೂರು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 

ಈ ಮೂರು ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಈ ಪ್ರದೇಶವು ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ಗಸ್ತು ಕೂಡ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮೆನ್ ಗಳು, ಒಬ್ಬ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕರು ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತು..ಏನದು ಟೂ ಪೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್..!

ಆಗ್ಗಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಡ್ರಗ್ ತಯಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಯೋಗಿರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊತ್ತನೂರು ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಟ ಹೊಂದಿದ್ದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತರಿಸಿ ಕೊತ್ತನೂರಿನ ಮಾವಿನ ತೋಪು, ಬಾಗಲೂರಿನ ಶೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ತಯಾರಿಸಿ ಆವಲಹಳ್ಳಿಯ ಯರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. 

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪೆಡ್ಲರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶೇಖ್ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ತಲಾಶ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರೋದು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

