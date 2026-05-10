ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಜೊತೆ ಮಗಳು ಓಡಿಹೋದಳು ಅನ್ನೋ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ, ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಕಾನೂನನ್ನೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮೀಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ.? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್.
ಬೆಂಗಳೂರು : ಇಂತಹ ಸೀನ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೀನ್ ಗೂ ಮೀರಿದ ಸ್ಟೋರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು,
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಶ್ಮಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರ ಅರ್ಚಕ ಶಿವು ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.ಇತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮನೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದ ರಶ್ಮಿ, ಮೊನ್ನೆ ಶಿವು ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಗಳು ಕಾಣದಾದಾಗ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ಗೆ ಕೋಪ. ನೆತ್ತಿಗೇರಿತ್ತು.
ಮಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಿಯಕರ ಶಿವು ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಸವರಾಜ್, ಶಿವು ಅಣ್ಣ ಕೊಟ್ರೇಶ್ರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಟ್ರೇಶ್ರನ್ನು ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕೈ-ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದ ಇವರು, ಕೊಟ್ರೇಶ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಶಿವುಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ತಂದೆ, ಇಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ವಿವಾದ ಈಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.