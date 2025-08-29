English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು : ಪತಿ ವಿರುದ್ದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ, ಬಂಧನ

ಅವರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಂಪತಿ. ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:55 PM IST
    • ಈ ಪೋಟೊದಲ್ಲಿರುವ ದಂಪತಿಯ ಹೆಸರು ಪೂನಂ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್. ‌
    • ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
    • ನಿನ್ನೆ ಗಲಾಟೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವು : ಪತಿ ವಿರುದ್ದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ, ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಪೋಟೊದಲ್ಲಿರುವ ದಂಪತಿಯ ಹೆಸರು ಪೂನಂ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್. ‌ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೀರಕ್ ಪುರ ಮೂಲದ ಈ ದಂಪತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ‌ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೈಷಮ್ಯ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಅದೇ ಗಲಾಟೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವರ್ತೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಉದಯ ನಗರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಗಂಡ ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಪೂನಂ ಸಿಂಗ್ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು.‌ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂನಂ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನಾರೋಗ್ಯ

ಈ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಪೂನಂ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ‌ ಮುಂದೆ ತಾಯಿಯ ದಾರುಣ ಸಾವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂನಂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರೂಂನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ‌ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಿದ್ರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಗಂಡನೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಗಂಡ ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ‌ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲದ ಊರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ‌ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ ಸರಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

