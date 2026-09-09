/ಹೆಂಡತಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು, ಗಂಡನಿಗೆ ಅನುಮಾನ : ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೋಡಿ ಜೀವನ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ರು,ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಆದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು,ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಜಗಳ ಕೊನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಪೋಟೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈ ದಂಪತಿ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶ್ರುತಿ ಅಂತಾ.ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು.. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ನಂತರ ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಸಿ 17 ವರ್ಷದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಹೆಂಡತಿ ಆಫಿಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು .ಗಂಡನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಡ್ರಾಪ್, ಪಿಕಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾ ನಿನಗೆ- ನೀ ನನಗೆ ಅಂತ ಖುಷಿ-ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು.
ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅದ್ಯಾರಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದ, ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡ ಅಂತನೂ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ.
ಕೆಲ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಗಲಾಟೆಯಾದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಆಗ ಶೃತಿಯ ಗೆಳತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೋಲಿಸರು ಬಂದಾಗ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ .ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋಯ್ಸಳದವರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಶೃತಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ .ನಂತರ ತಾನೂ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಟೋ ಮನೆಯ ಮುಂದೇಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೋರ್ ತಳ್ಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಗನ ಶವ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊಸೆಯ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.ತಕ್ಷಣ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪೋಲಿಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನುಮಾನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಸರ್ವ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಘೋರ ದುರಂತ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ.