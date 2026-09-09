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ಹೆಂಡತಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು, ಗಂಡನಿಗೆ ಅನುಮಾನ : ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೋಡಿ ಜೀವನ 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಗಳವಾದಾಗ ಆತ ಹೆಂಡತಿಯ ಜಡೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನು... ಆದರೆ ಈಗ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 09, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:01 PM IST
ಹೆಂಡತಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು, ಗಂಡನಿಗೆ ಅನುಮಾನ : ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೋಡಿ ಜೀವನ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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