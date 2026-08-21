/ಅತ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನ : ಎದುರು ಮನೆಯ ಯುವಕನಿಗೆ ಭೀಕರ ಚಾಕು ಇರಿತ

ಹಾವೇರಿ : ಅವ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಎದುರು ಬದುರಿನ ನಿವಾಸಿ. ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ 2 ಪರಿವಾರದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸ್ನೇಹತ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ನಾಡ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕ್ತನೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ಯುವಕನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಹೇಲಿ ಅಂತೀರಾ, ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರೋ ಯುವಕ. ಮತ್ತೊಂದು ಯುವಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರೋ ಜನರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು.. ಯಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂದದ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಯುವಕ ಅನಿಲ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಳವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕದ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರಾಜ ನಡುವಿನಮನಿ (31) ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ್ ಎದುರು-ಬದುರು ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಷಮ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ದೇವರಾಜನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ...
ಇನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರ ರಾತ್ರಿ ದೇವರಾಜ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗುಡ್ಡದಪ್ಪ ಕುರುಬರ (33) ಜೊತೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ ಅನಿಲ್, ದೇವರಾಜನ ಹೊಟ್ಟೆ & ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಗುಡ್ಡದಪ್ಪನ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕದನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕನ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನಿಸಿ ಯುವಕ ಅನಿಲ್ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹಾನಗಲ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಹೋರಬರಲಿದೆ..