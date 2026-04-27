Mangaluru Cooker Bomb Blast Case: ಮಂಗಳೂರು ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರಿಕ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಐಎ (NIA) ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೋಮವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 27) 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 94 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಗುರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾರಿಕ್ ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2022 ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾರಿಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಗೋಡೆ ಬರಹದ ಆರೋಪಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ತಾನು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾ ಎನ್ಐಎ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ 121A, 122, 326 ರಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಯುಎಪಿಎ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆತ ಶರಣಾಗಿದ್ದ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಶಾರಿಕ್ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಐಎ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಇಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಆತ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಆರೋಪಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವಿದ್ದರೂ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಾರಿಕ್ನ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಶಾರಿಕ್!
ʼನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೇ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರ್ ಕೊಡಿʼ ಎಂದು ಶಾರಿಕ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಖೈದಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ... ನೀವೇನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕೇಳ್ತಿದಿಯಾ? ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರೋಪಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮನೆ 60 KM ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 400 KM ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ.. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಶಾರಿಕ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಆರೋಪಿ ಶಾರಿಕ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು & ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ
1) ಸೆಕ್ಷನ್ 121A IPC
- ಅಪರಾಧ: ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುವುದು
- ಶಿಕ್ಷೆ: ಜೀವಾವಧಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೆರೆವಾಸ + ದಂಡ
2) ಸೆಕ್ಷನ್ 122 IPC - ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ
- ಅಪರಾಧ: ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಮದ್ದುಗುಂಡು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು
- ಶಿಕ್ಷೆ: ಜೀವಾವಧಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೆರೆವಾಸ + ದಂಡ
3) ಸೆಕ್ಷನ್ 326 IPC - ಮಾರಕ ಆಯುಧದಿಂದ ತೀವ್ರ ಗಾಯ
- ಅಪರಾಧ: ಚಾಕು, ಕತ್ತಿ, ಗನ್, ಆಸಿಡ್ನಂತಹ ಮಾರಕ ಆಯುಧದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವುದು
- ಶಿಕ್ಷೆ: ಜೀವಾವಧಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೆರೆವಾಸ + ದಂಡ