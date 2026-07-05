/ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: “ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ” - ಸನ್ನಡತೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದ ಮಣಿಕಂಠ ಭಾವುಕ ಮಾತು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಣಿಕಂಠ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲು ಜೀವನವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದಿದ್ದು, ಕೋಪದ ಬದಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಣಿಕಂಠ, “ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು. 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ತರುತ್ತದೆ. ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬಾರದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಮಯ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, “ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳು ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿವೆ” ಎಂದರು.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಣಿಕಂಠ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ತನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. “ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಬಳಿಕವೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ನಮಗೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈಗ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಷಣಿಕ ಕೋಪದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಹೊಂದಿ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.