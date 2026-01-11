ಮೂರು ವಿವಾಹಗಳ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೆ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಸುಂದರಿ.. ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌..

Marriage Fraud Case: ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೇಘಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಗಂಡ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು, ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೇಘಶ್ರೀ, ಆತನಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಘಶ್ರೀ ಮೊದಲ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೈಕೊಟ್ಟು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಖೆಡ್ಡಾ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಾರ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಡ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೇಘಶ್ರೀ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ನೀಡದೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ, 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಲೀಸ್ಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಘಶ್ರೀ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಟೆಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಕೇವಲ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.