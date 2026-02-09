English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಬಂಧನ..! ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಮೇತ ಲಾಕ್

ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್ ಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿವೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಮಾಯಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಮೇತ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದವನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಗಳ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 9, 2026, 10:24 PM IST
    • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್,ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದಿಯೋದೆ ಈತನ ಕಮಾಯಿ..!
    • ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸಿದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್.‌.!
    • ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಮೇತ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಬಂಧನ..! ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಮೇತ ಲಾಕ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೆನ್ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಈತನೇ ನೋಡಿ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೆನ್. ಈತನ ಹೆಸ್ರು ಡಿ ರಾಜಾ ಅಂತಾ. ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ರಾಜಾ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದೇ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ.

ಈತ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆಗಳನ್ನು ದೋಚದೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಗಳಿತಿದ್ದವ ಮನೆಗಳ ಡೋರ್ ಮುರಿದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. 2021ರಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದೀತಿದ್ದ ಈತ ಈವರೆಗೂ ಒಂದು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ಒಂದು ಕೋಟಿ 24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 1.25kg ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಮೇಲ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅರೆಸ್ಟ್..!

ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಹಣದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಬರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಫ್ರೀದ್ ಎಂಬಾತನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅಫ್ರೀದ್‌ನೇ ಈ ರಾಬರಿ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್. ಅಫ್ರೀದ್ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ.ಈ ವೇಳೆ, ಸಮೀರ್‌ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಫ್ರೀದ್‌ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಲು ಅಫ್ರೀದ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲಾನ್ ನಂತೆಯೇ, ಸಮೀರ್ ಪತ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ, ಶಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಚ್ಚು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದೋರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಹಬಾಜ್ ಎಂಬುವ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಬಾಗದಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ.ಕೈಲಿ ಮಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ.ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಕೂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಗೆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಗಾಡಿ ಕಂಡಿದೆ.ಈ ಕಳ್ಳನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೊಯ್ಸಳ ಗಾಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಕೂಡಲೇ ಮಚ್ಚು ಮಚ್ಚು ಅಂತಾ ಕಿರುಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ರು ಶಹಬಾಜ್ ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಂತರ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಗಳ್ಳರ ಅಟ್ಟಹಾಸ.. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ದಾರುಣ ಅಂತ್ಯ  

ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 2.96 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 7.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದರೋಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಅಫ್ರೀದ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಗೋವಿಂದಲುರ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಳ್ಳತನ, ಸುಲಿಗೆ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಲು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ದರದ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳ್ಳತನಳು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

