  • ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗನ್‌ನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್‌.. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿರೋ 6 ಜನರು, ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸೇಫ್‌ ಎಂದ ಶಂಕಿತ!

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗನ್‌ನಿಂದ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 10, 2026, 11:44 PM IST
  • ಜನರು ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿ
  • ಅಮಾಯಕರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿರೋದ ಶಂಕಿತ
  • ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸೇಫ್‌ ಎಂದ ಆಗಂತುಕ

mississippi mass shooting; ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಂತುಕ ಗನ್‌ನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ 6 ಜನರು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ ಬರಲು ಭಯ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ನಗರದ ಕ್ಲೇ ಕೌಂಟಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ನಗರದ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗನ್‌ನಿಂದ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಾಗ ಶಂಕಿತನು ಇನ್ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆ, ಅಡ್ಡಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಶಂಕಿತನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ದುರಂತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮುಗ್ಧ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ. ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಶಂಕಿತನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶಂಕಿತನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು ಎನ್ನುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ.        

