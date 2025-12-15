English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ.! ಕಾಮ ಕ್ರಿಮಿ ಬಂಧನ

ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ.! ಕಾಮ ಕ್ರಿಮಿ ಬಂಧನ

ಅದು ಜನನೀಬೀಡ ಪ್ರದೇಶ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವೆಹಿಕಲ್, ನೂರಾರು ಜನ ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆ.ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದ. ಇವನ ಕಾಮತೃಷೆಗೆ ಹಲವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಕಾಮ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 15, 2025, 11:25 PM IST
    • ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ..
    • ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದ ಕಾಮುಕ
    • ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನೇ ಫುಲ್ ಟೈಂ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಮುಕ..

ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ.! ಕಾಮ ಕ್ರಿಮಿ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಮೈನ್‌ ರೋಡ್‌ಗೆ ಹೋಗೊದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕೂರುವ ಕಾಮುಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.

ಹೌದು.. ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸ್ರು ವಿನೋದ್. ಮೂಲತಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ‌ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದನ್ನೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೀಣ್ಯದ ಮೈನ್ ರೋಡ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಬರುವ ಯುವತಿಯರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮೈ-ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ! ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೈ ನಾಯಕರು

ಹೀಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬರುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಲೈಂಕಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ನಂತೆ.ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕೂಡ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಬರ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
 
ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂಜುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಇದನ್ನೆ ಎನ್ ಕ್ಯಾಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಡೆಡಿಕೇಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು..?

ಸದ್ಯ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕ ಹೀಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುವ ಕಾಮುಕರು ಎಂದದ್ರೂ ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

