English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ತಗಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ 2 ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ.! ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಯುವತಿಗೆ ಚಾ*ಕು ಇರಿತ

ಅವ್ರು ಒಂದೆ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರು. ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೊರಬಹುದು ಅಂತಾ ರಿಪೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಗಲಾಟೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 15, 2026, 11:30 AM IST
    • ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ತಡಗು ಹಾಕುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿವಾರದ ಗಲಾಟೆ
    • ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಚಾಕು ಇರಿದ ಸಂಬಂಧಿ..!
    • ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

Trending Photos

8th Pay Commission: OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ.. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ..!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ.. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ..!
ಮನೆಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ 6 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಸ್ತುಗಳು.. ಅವುಗಳನ್ನಿಡುವ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು!
camera icon8
Vastu For Home
ಮನೆಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ 6 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಸ್ತುಗಳು.. ಅವುಗಳನ್ನಿಡುವ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು!
BCCIನಿಂದ IPLಗೆ ಬಂತು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಆ 2 ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ..
camera icon6
IPL 2026
BCCIನಿಂದ IPLಗೆ ಬಂತು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಆ 2 ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ..
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು
camera icon4
Sun transits Aries
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು
ಹಾವೇರಿ : ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ‌ ನರಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯುವತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹೆತ್ತಮ್ಮ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಣ & ಆಸ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವು ಕಣ್ಣೀಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಡಗು ಹಾಕುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀಲವ್ವ ಅಣ್ಣಿ ಪರಿವಾರದವರು. ಈ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಗಂಗಾಧರ್ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಗಡು ಬರ್ಬಾದು ಅದನ್ನ ಹಾಕಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಹೊನ್ನವ್ವ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಗಂಗಾಧರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೊನ್ನವ್ವಳ ಮಗಳು ನಿರ್ಮಲ ಗಾಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕ ನಿರ್ಮಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎರಡ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಬೇಕು.. ಪತಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋದ ಮಹಿಳೆ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಭೀಕರ

ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯವಾದ ನಿರ್ಮಲನ ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹಾವೇರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಇದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 2 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹೊಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ಹೊಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣನಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಅಂದಿನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ & ಶೇಖೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಾವೂ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಳು..

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಜನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಿರುವದು ದುರಂತ. ಈ ಕುರಿತು ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಖಾಕಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Haveri NewsKarjagi village Kannada NewsKannadatoday kannada news

Trending News