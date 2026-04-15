ತಗಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ 2 ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ.! ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಯುವತಿಗೆ ಚಾ*ಕು ಇರಿತ

ಹಾವೇರಿ : ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ನರಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯುವತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹೆತ್ತಮ್ಮ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಣ & ಆಸ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವು ಕಣ್ಣೀಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಡಗು ಹಾಕುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನೀಲವ್ವ ಅಣ್ಣಿ ಪರಿವಾರದವರು. ಈ ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ಗಂಗಾಧರ್ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಗಡು ಬರ್ಬಾದು ಅದನ್ನ ಹಾಕಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಹೊನ್ನವ್ವ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಗಂಗಾಧರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೊನ್ನವ್ವಳ ಮಗಳು ನಿರ್ಮಲ ಗಾಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕ ನಿರ್ಮಲ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎರಡ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ..
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯವಾದ ನಿರ್ಮಲನ ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹಾವೇರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಇದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 2 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹೊಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕರೆ ಹೊಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣನಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಅಂದಿನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ & ಶೇಖೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಾವೂ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಳು..
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಜನ ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ತಿರುವದು ದುರಂತ. ಈ ಕುರಿತು ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಖಾಕಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..