ಮಟಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿರಾಯ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ಯಮನಂತೆ ಎರಗಿದ್ದ.. ಪತಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೈಕ್ ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಎಳೆದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯುವಕರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಕೆಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿಯ ದಾಸನಪುರದಲ್ಲಿ.
ಹೌದು.. ಸಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ಸೋನಾಲಿ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಸೋನಾಲಿಯನ್ನ, ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ರಸ್ತೆಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಚಾಕು ತೆಗೆದು ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಯ್ಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕರು ಹಿಡಿದು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಿಡಿದು ಥಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ಸೋನಾಲಿ ದೂರ ಸರಿದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪತಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಸೋನಾಲಿ, ಸಂಜಯ್ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸೋಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಪತಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇನಾದರು ಆಕೆಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮೃತದೇಹ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತರೆ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅವಘಡಗಳನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ.