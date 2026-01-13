ಫೋನ್‌, CCTV ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಟೆಕ್ಕಿ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
 bengaluru techie case: ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಕ್ಕಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್‌ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 13, 2026, 12:19 PM IST
  • ಟೆಕ್ಕಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿಕೆ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
  • ಪೊಲೀಸ್‌ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ

ಟೆಕ್ಕಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಡಿಕೆ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಪೊಲೀಸ್‌ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿದೆ ಬಂದಿದೆ.. ಈ ಭೀಕರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಲ್‌ ಕುರೈ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.. 

ಮೃತ ಶರ್ಮಿಳಾ ವಾಸವಿದ್ದ ಫ್ಲಾಟ್‌ ಮುಂದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಲ್ ಕುರೈ ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವ.. ಈತ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ.. ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಟೆಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶರ್ಮಿಳಾಎ, ಆರೋಪಿ ಕರ್ನಲ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ.. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾಗಿಂತ 16 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಲ್‌ಗೆ 18 ವರ್ಷ, ಶರ್ಮಿಳಾಗೆ 34 ವರ್ಷ.. ಆದರೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ.. ಆಕೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಏಕೆಂದರೇ ಇದು ಬರೀ ಒನ್‌ ಸೈಡೆಡ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿತ್ತು.. 

ಶರ್ಮಿಳಾನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈತ, ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ.. ಟೆರೆಸ್‌ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ.. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆಗ ಕೋಪದಿಂದ ಕುರೈ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿಸಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ.. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದ.. 

ಆದರೆ ಈ ಕೇಸ್‌ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.. ಹೌದು ಇರೋಬರೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕುರೈ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.. ಆತ ಟ್ರೇಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ರೋಚಕ.. ಮೃತ ಶರ್ಮಿಳಾನ ಫೋನ್‌ ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುರೈ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಫೋನ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಸಿಮ್‌ ಹಾಕಿ ಆನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಇತ್ತ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಶರ್ಮಿಳಾ ಫೋನ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಆರೋಪಿ ಫೋನ್‌ ಆನ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆತನ ಸುಳಿವು ಪೊಲೀಸ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಅದೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕುರೈನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸ್ಫೋಟಕ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

