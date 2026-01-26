ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತ! ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಗೆಳೆಯನ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಚಾಕು ಇರಿತ..

ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮೃತದೇಹ.. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೋಧನೆ.. ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಬಿ. ಅಸಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್. ಹೌದು, ರೌಡಿಸಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಿಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಇಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅಕ್ಷರಶಃ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗರೂರಿನ, ಬಾಲಾಜಿ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ನಾಗರಾಜ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಟೋನಾಗ ಕೊಲೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಕೆಂಗೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಟೋ ನಾಗನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈತ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದ. ಆದ್ರಿವತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗುಂಡು ತುಂಡಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದವರು, ಅಭಿ, ಚೇತು, ಉಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5ಜನ. ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಗರೂರಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಎಣ್ಣೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅಭಿ ಎಂಬಾತನಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಲ ಇನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಿಂದ ನಾಗ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಗಲಾಟೆಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿ, ಚೇತು, ಉಮೇಶ್ ಸೇರಿ ಐವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನೆತ್ತರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡ ಕೊಲೆಗಾರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.