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ಹಣ, ಒಡವೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ: ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನವವಧು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು

ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನು ಹದೆಹರಿಯದ ವಯಸ್ಸು ಸಾವಿರ ಕನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದಳು. ಬಾಳಿ ಬದುಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಆಸೆ. ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಗಂಡ ಮುದ್ದಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆಷಾಡ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತವರು ಮನಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೂ ಏನು ಅಂತೀ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 16, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:34 PM IST
ಹಣ, ಒಡವೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ: ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನವವಧು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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