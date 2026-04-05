ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿದ ವಧು; ಹಣ, ಒಡವೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್!

ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಧುವೊಬ್ಬಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವಧು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ 30,000 ರೂ. ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನವವಿವಾಹಿತ ವಧು ರೇಖಾ ಕೌರ್ ಎಂಬಾಕೆ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ದೋಚಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ರೇಖಾ ಕೌರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗುರುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಳನ್ನ ವಿವಾಹವಾದ ವಿಕ್ರಮ್ಜೀತ್ ಮದುವೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ರೇಖಾಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವಳ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು.
ರೇಖಾ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಗೆ ಬಡಿಸಿದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಬೆರೆಸಿದ್ದಳು. ಊಟ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಅವರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರೇಖಾ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಾರಗಳು, ಬಳೆಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು 30,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಸಿರ್ಸಾದ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪಿಂಕಿಕೌರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೇಖಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರೇಖಾಳಿಂದ ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಿಕ್ರಮ್ಜೀತ್ ಅರಾವಳಿ ವಿಹಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲವಂತೆ. ಬಳಿಕ ಆತ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಪಿಂಕಿ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.