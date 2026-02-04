English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಕೆನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 4, 2026, 06:11 PM IST
  • ಹಣ ಕೇಳಿದ ಮಾಲಿಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
  • ಅವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾನ್‌ ಶಾಪ್‌ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು

ಎರಡು ಸಿಗರೆಟ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಹೆಣ.. ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ಕಟುಕರು

ಬೆಳಗಾವಿ: ಎರಡು ಸಿಗರೇಟ್‌ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾನ್‌ ಶಾಪ್‌ ಮಾಲೀಕನ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಡಕೆನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಥಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕ್ (48). ಅವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾನ್‌ ಶಾಪ್‌ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ತನ್ನ ದಿನಚರಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣ ನೀಡದೇ ಹೊರಟಾಗ, ಹಣ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯುವಕರು ಯಲ್ಲಪ್ಪನನ್ನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾಕತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಾಟೀಲ್ (22), ನಿಖಿಲ್ ಚೌಗಲೆ (22), ವಿವೇಲ್ ಚೌಗಲೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕಾಕತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

 

