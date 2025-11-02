ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡ, ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಎಂದಿದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ!

Bengaluru: ಟೈಮ್ಪಾಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು, ಮದುವೆಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಕೆಯ ಪರಿಚಿತನೇ ಮನಬಂದಂತೆ ಇರಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕುಟ್ಟಿ (43) ಎಂಬಾತ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ ರೇಣುಕಾ (40) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟ್ಟಿ, ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೇಣುಕಾ ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿವಾಸಿ.
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿವಾದವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ
ರೇಣುಕಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿ ಕುಟ್ಟಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು.
ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ರೇಣುಕಾ, "ಇದೇ ರೀತಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಓಡಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮದುವೆಯಾಗೋಣ" ಎಂದು ಕುಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟ್ಟಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಏಳೆಂಟು ಬಾರಿ ಚುಚ್ಚಿ ಹತ್ಯೆ
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರೇಣುಕಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 'ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕುಟ್ಟಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ.
ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೋಪಗೊಂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ರೇಣುಕಾಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಏಳೆಂಟು ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವು, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣ ರೇಣುಕಾಳನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರೇಣುಕಾ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ **ಕುಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ಒತ್ತಡಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭೀಕರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.