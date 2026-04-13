ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ, ಒಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್: ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋ ಕಾ*ಮುಕನಿಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು!

Bangalore Crime Story: ಈತ ಶರ್ಟ್ ಬದಲಿಸಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಕಾಮಿ.. ಮದುವೆಯನ್ನೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖತರ್ನಾಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ! ಧರ್ಮದೇಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಒಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಗದೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ.. ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರಾತಕನಿಗೆ ಕಾಮುಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕರಾಳ ಕೃತ್ಯದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೀಗೆ ಧರ್ಮದೇಟು ತಿಂದು ಏನೂ ಅರಿಯದಂತೆ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಕಿರಾತಕನ ಹೆಸರು ರವಿ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಈತ, ಜಿಗಣಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಗೌರವದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈತನ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಸಿಗೆ ಕೆಲಸ. 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಕಜಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ರವಿ, ಸಂಸಾರ ಶುರುವಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಕಂಡ ಕಂಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾ*ಮಿ, ಪತ್ನಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ.
ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗಲೇ ಅಸಲಿ ಆಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ರವಿ:
ರವಿಯ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಪಂಕಜಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ. ಪತ್ನಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಅಸಾಮಿ, ತನಗೆ ಮದುವೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪತ್ನಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯವರು ಕಾಮಿ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಕ ರವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾ ಮುಗ್ಗಾ ಜಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೂಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮದೇಟು ತಿಂದ ಮೇಲೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯದ ಈತ ನೇಹಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಧರ್ಮದೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಕ ನನ್ನ ಬಾಳು ಸೇರಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಬಾಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾ ಕೇಳೂಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ತಿರುಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ' ಅನ್ನೋ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಆಕ್ರಂದನ ಎಂತವರನ್ನೂ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವಂತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ರವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡೋ ಇಂತಹ ನೀಚರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.