ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

Karnataka Crime: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 12, 2025, 08:22 PM IST
  • ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಖದೀಮರ ಸೆರೆ
  • ಎರಡೇ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
  • ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

Crime News: ಬೀದರ್‌ನ ನ್ಯೂ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಖು ಪೊಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಖದೀಮ 2.70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಖದೀಮರು

ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯಿಂದ 4.65 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗಂಡನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ, 2 ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ.. ಆ ಸೌಂಡ್‌ ಕೇಳಿ ಮನೆ ಬಂದರು ಜನ..! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಠಾಣೆಗಳ 7 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಬಂಧಿತರಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ 84 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

