ಜಮಖಂಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಗಾಜಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್..!

ಜಮಖಂಡಿ: ಅದೊಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ಬರಲು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಣ್ಣದಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೂಟಿ ಸವಾರ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಸ್ಕೂಟಿ ಜಖಂ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ರೂ ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತಿರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ.
ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಧುರಖಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ ಕಾನಗೊಂಡ ಅಂತ. ವಯಸ್ಸು 40 ವರ್ಷ. ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ರಬಕವಿಯಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೈಕಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದ. ಜಮಖಂಡಿ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇಸಿಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಖಾಕಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಜಮಖಂಡಿ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನನ್ನಿನ ಕ್ರೈಂಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರ sixth sense ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೀನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಥಟ್ಟನೆ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆಯ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಹಣ, ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಮಾವನ ಗ್ಯಾಂಗ್! ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾ!
ಅಪಘಾತ ದೃಶ್ಯ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಇದು ಅಪಘಾತವಲ್ಲ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಎಂಬುದು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಕಾನಗೊಂಡ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳ ರಬಕವಿ ಮೂಲದ ಅಷ್ಫಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಆತನ ಸಹಚರರಾದ ಮಹೇಶ್ ಪವಾಡಿ, ನಂದೇಶ್ವರ ಪವಾಡಿ ಮೂರು ಸೇರಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಿಸುವ ಲೈಲಾಂಡ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಿಸೋ ಟ್ವೆಲ್ ವೀಲ್ನ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲಾಂಡ್ ಲಾರಿಯಿಂದ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಲ್ಲಾ ಬಹುಸಾಚಾ ಏನಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆಯ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್. ಹಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ.. ಜಮಖಂಡಿ, ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತೇರದಾಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಫಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ ಕಾನಗೊಂಡ ಮೂಲತಃ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಫಾಕ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾನಗೊಂಡನಿಗೆ 30 ರಿಂದ 40ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ಕಾನಗೊಂಡ ಒಂದುವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದನಂತೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಎನ್ಕ್ವೆರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೇಲಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಸರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ರಬಕವಿಯ ಮಹಿಷ ಶವಾಡಗಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಸಂಧಾನದ ಯತ್ನವು ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು.ಡೀಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಗಳವಾಗಿ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಕಾನಗೊಂಡ ,ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೇಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಅಷ್ಪಾಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಕಡೆ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಸಹಚರರಾರ ನಂದೇಶ್ವರ ಪವಾಡಿ, ಮಹೇಶ್ ಪವಾಡಿ ಫಾಲೊ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಪಾಕ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ಸಮೇತ ಎದುರುಗಡೆ ಮುಲ್ಲಾ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ. ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಂದೇಶ್ವರ ಇಬ್ರೂ ಕಾನಗೊಂಡ ಸ್ಕೂಟಿ ಒವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಎದುರಿನಿಂದ ಕಾನಗೊಂಡ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ: ಕಡೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಜೆ ನೀಡಿದ ಆರ್ಬಿಐ... ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಅಂದ್ ಹಾಗೆ..ಕ್ರೈಂ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನ ದಿಟವಾಗಿತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಂ ಸಾಬೀತು ಮಾಡೋದಿಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗದಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ತಡಕಾಡಿದಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದ ಗಾಜಿನ ತುಂಡೊಂದು ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.ಲಾರಿಯ ಬಲಭಾಗದ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಎಂಬ ಸ್ಟಿಕರ್ ನ ಗಾಜಿನ ತುಣುಕು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ಪೀಸ್.ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ.. ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟದ ದಂಧೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೊಬ್ಬ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ