  • ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಂಕುಬೂದಿ: ಬಯಲಾಯ್ತು ಸೈಕೋ ಸಂದೀಪನ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ!

ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಂಕುಬೂದಿ: ಬಯಲಾಯ್ತು 'ಸೈಕೋ' ಸಂದೀಪನ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ!

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಪತಿಯ ಹಳೆಯ ಲೀಲೆಗಳು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಯುವತಿ, ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು "ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ" ಎಂದು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 6, 2026, 09:55 PM IST
  • ಈ ಸಾಯಿ ಸಂದೀಪ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಳನ್ನಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ
  • ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈತನ ಚಾಳಿ
  • ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಮದುವೆಗಳಾಗಿರುವ ಅನುಮಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಂಕುಬೂದಿ: ಬಯಲಾಯ್ತು 'ಸೈಕೋ' ಸಂದೀಪನ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ!

ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಕಿರಾತಕರಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನಯವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ತಾಳಿ ಕಿತ್ತೆಸೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರಾಳ ಕೃತ್ಯಗಳಾದ್ರೂ ಏನು? ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಹೌದು, ಇವನ ಹೆಸರು ಸಾಯಿ ಸಂದೀಪ್. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಗಂಗನಮಿದ್ದೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿರುವ ಈತ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಕಿರಾತಕದ್ದು. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚುವುದೇ ಇವನ ಹವ್ಯಾಸ. ಇದೀಗ ಕಂದವಾರ ಬಡಾವಣೆಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈತನ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲೆಂದು ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ'

ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.ಯಾವಾಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೋ, ಆಗ ಈ 'ರೋಮಿಯೋ'ನ ಕಳ್ಳಾಟ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಬರತೊಡಗಿದೆ.ಈತನ ಪೋಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.

ಈ ಸಾಯಿ ಸಂದೀಪ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಳನ್ನಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿದ್ದಾನಂತೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈತನ ಚಾಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಮದುವೆಗಳಾಗಿರುವ ಅನುಮಾನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮದುವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಈತನ ಮೇಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈತನ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.!

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಪತಿಯ ಹಳೆಯ ಲೀಲೆಗಳು ಬಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಯುವತಿ, ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದು "ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ" ಎಂದು ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಈ 'ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಇಂತಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕುಯ್ಯುವ ಇಂತಹ ವಂಚಕರಿಂದ ಯುವತಿಯರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಿದೆ.

