  • ಮಾವನ ಮಗಳೇ ಉಸಿರು ಅಂದವನ ಉಸಿರನ್ನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾವ..!

ಮಾವನ ಮಗಳೇ ಉಸಿರು ಅಂದವನ ಉಸಿರನ್ನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾವ..!

ಆತ ನನ್ನುಡುಗಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹುಷಾರ್ ಅಂತ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿಯೇ ವಾರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ.. ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇವನು ಏನೋ‌ ಒಂದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂಬಧಿಕರೆಲ್ಲಾ ಆತಂಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು..‌ ಆದ್ರೆ, ಬೆಳಕರಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದ.. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.‌

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 20, 2025, 08:35 PM IST
ರಾಮನಗರ : ವೀಕ್ಷಕರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟ್ಟಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೆಲುವ ಎಂಬ ಯುವಕ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ‌ ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರೇಮಪುರಾಣಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ‌ ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು.. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು..

ಕೇಸ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಇದು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೊಲೆ  ಅಂತ.. ಆದ್ರೆ ಚೆಲುವನ ಕೊಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಸಮೇತ ಒಂದೊಂದೇ ಬಯಲಾಗ್ತಿವೆ.. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚೆಲುವನೇ ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಅವನೇ ಅಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ನಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬರೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ..‌ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತ್ತಿದೆ ಚೆಲುವನ ಈ ಸೆಲ್ಫೀ  ವಿಡಿಯೋ..

ಹೌದು.. ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕು ಕೊಲೆಗೆ ಮೋಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳೋಕೆ.. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನ ತಾನೇ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಚೆಲುವ..‌ ತೆಪ್ಪಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಾವನನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನೇ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದವನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಕುಣಿಗಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಇದೇ ಮಾವ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಾ ಕುಳಿತುಕೊ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ‌‌, ಇನ್ನೇನು ಮಾವ ತಾನೇ ಕರೆದಿದ್ದು ಅಂದುಕೊಂಡ ಚೆಲುವ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗಿತ್ತು ಚೆಲುವನ ಜೀವಂತದ ಕ್ಷಣ.. ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತದೋಕುಳಿಯೇ..

ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲೋಗೋ ಮಾರಿಯನ್ನ ಬಾ ನಮ್ಮನೇಲೂ ಕೂತೋಗು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಯ್ತು‌ ಈ ಚೆಲುವನ ಸ್ಥಿತಿ..‌ ತೆಪ್ಪಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಡಿಗಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಹುದಿತ್ತು‌.. ರೋಷವೇಶವಾಗಿ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಜವರಾಯನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.. ಮನೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದವ ಈಗ ತನ್ನಿಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಚೆಲುವ..

