ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ..!

Robbery Case: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹಣ ತುಂಬಿಸುವ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ 7.11 ಕೋಟಿ ಹಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೇಲೂರು ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಈ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಪ್ಪಂನಲ್ಲಿ ಇನೋವಾ ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಈತ ಹಣದ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನಂತೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಖಾಕಿಪಡೆ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಶಾಕ್
ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ 7.11 ಕೋಟಿ ರೂ. ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಲು ಡೇರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ತಡೆದು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನತ್ತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹಣದ ಸಮೇತ ಇದೀಗ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆರೋಪಿಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬನಶಂಕರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಸದ್ಯ ಈತನ ಬಳಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹತ್ತತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೆಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗನ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಕುಟುಂಬ
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ನ. 19ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೇರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರೈಓವರ್ನಲ್ಲಿ CMS ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಎಟಿಎಂ ಹಣ ಸಾಗಾಟ ವಾಹನವನ್ನ ತಡೆದಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ವೊಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.11 ಕೋಟಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆರ್ಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ 7-8 ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಹೆದರಿಸಿ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಾಲಕನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಇನೋವಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಪೈಕಿ ಐದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.