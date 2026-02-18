English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೂ ಕನ್ಪ್ಯೂಷನ್‌ನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದೆ‌.. ಯಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್‌ ಇದೆ‌‌ ಎಂಬುದನ್ನು  ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 18, 2026, 07:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಇದು ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಹಾಗೂ ಜಗ್ಗನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಹಾಗೂ ಜಗ್ಗನ ನಡುವೆ ತೀರದ ದುಷ್ಮನಿ ಇತ್ತು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೋಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ದ್ವೇಷವಿತ್ತು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾದವನೇ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯೆಸ್ ಆಟೋ ಜಯ್ ಎಂಬಾತ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಬಿಕ್ಲು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಭೈರತಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಸುತ್ತುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹೌದು.. ಕಿತ್ತಗನೂರು ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಹಾಗೂ ಜಗ್ಗನ ಮದ್ಯೆ ವೈರುದ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹವೂ ಇತ್ತು.‌ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಗಳಂತೆ ಮೆರದವರು ಇವರು. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಸಹಿಸದ ಆಟೋ ಜಗ್ಗನಂತವರು ಹುಳಿ ಹಿಂಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಜಗ್ಗನೇ ಡಾನ್ ಎಂದಿದ್ದ. 

ಆದರೆ ಆಟೋ ಜಯ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀ ಜಗ್ಗನನ್ನ ರೌಡಿಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಬಿಕ್ಲುವಿನ ಮುಂದೆ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದ. ಡಾನ್ ಬೇರೆ ರೌಡಿ ಬೇರೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೇ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪದ ಆಟೋ ಜಯ್, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ ಜಗ್ಗನ ಸಂಬಂಧಿ ಕಿರಣ್‌ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಜಗ್ಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಕ್ಲು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಅಂತಿದಾನೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಡ್ದಾಕೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದಾನೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದ. ‌ಇದನ್ನ ನಂಬಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವನ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಝ್ ಹಾಕಿದ್ದ. 

ನಂತರ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜಗ್ಗ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಲುಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಿಕ್ಲು ರೌಡಿ.. ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಈಗೋಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ತೋ ಆತ ಕೂಡ ಅವಾಝ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆಗ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದೆ ಸ್ಕೆಚ್. ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಿರಣ್, ಜಗ್ಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದೇ ಕಿರಣ ಸುಪಾರಿ ಹಂತಕರಾದ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕರೆ ತಂದು ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬರ್ತ್ ಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ವೇಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದ. ಇದೇ ವಿಷಯ ಈಗ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್‌ಗೆ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಗಿರೋದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಜಯ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಐಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

