  • Kannada News
  • Crime
  • ಪವನ್‌ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಂ*ತಕ ರಂಜಿತ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌..! ಬಂಧನ ವೇಳೆ ಎಗರಾಡಿದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು

ಪವನ್‌ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಂ*ತಕ ರಂಜಿತ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌..! ಬಂಧನ ವೇಳೆ ಎಗರಾಡಿದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಪೊಲೀಸರು ಗನ್ ಮೊರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿಯ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಪವನ್‌ನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಂತಕರ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆಯೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ರೌಡಿ ರಂಜಿತ್ ಕಾಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ನುಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ತಾಯಿ ಮುಂದೆಯೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿಗಳು ಹೇಗ್ ಲಾಕ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 28, 2026, 10:38 PM IST
    • ರೌಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಗನ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಪೊಲೀಸರು
    • ಹುಳಿಮಾವು ರಂಜಿತ್ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ನುಗ್ಗಿಸಿದ ಖಾಕಿ..
    • ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಪವನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದ ಹಂತಕರು ಲಾಕ್..

ಪವನ್‌ ಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಂ*ತಕ ರಂಜಿತ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌..! ಬಂಧನ ವೇಳೆ ಎಗರಾಡಿದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಗರದ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿಯ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಪವನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಆತನ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ಕಪಿಲ್ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆದ ಹತ್ಯೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. 

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಂತಕರಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ​ಬಾಗಲೂರು ಸಮೀಪದ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ರಂಜಿತ್ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಾಟ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಇರಾನ್‌ ಹಿರಿಯ ತಲೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಪೊಲೀಸರು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ರೌಡಿ ರಂಜಿತ್, ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಡ್ರ್ಯಾಗರ್‌ನಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ರಂಜಿತ್ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರೋಪಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಂಜಿತ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉಳಿದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್, ವೇಲು, ಅರುಣ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಬುವವರು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಸದ್ಯ ಆರು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಖಾಕಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಂತಕನಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಬುಲೆಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತೀವಿ ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru CrimeCrimeBengaluru newsrowdy sheeter Pavanhulimavu ranjith

