ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೇಕಪ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಜ್ಮೀರಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪತಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಸುಳ್ಳು ದೂರನ್ನು ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪತ್ನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಮದುವೆಯ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತಾ, ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹರ್ಷಿತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಸಾಧನಾ ಅವರನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಸಹಚರರಿಗೆ (ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾಗವರ್ಮ) 10-15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿ ಸಾಧನಾ ಅವರ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಆರೋಪವು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಹಲವು ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರ್ಷಿತಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸರ್ ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿಮೇಲೆ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ 1.5 ಕೋಟಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. FIR ಆಗಿತ್ತು.ಜಯನಗರದ ಹೆಚ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೇಕಪ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತಾ ಈ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರೋ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು, ಅವನು ಮೋಸಗಾರ.. ಸುಳ್ಳುಕೋರ.. ಸಾಧನಾ ಶೆಟ್ಟಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವನಿಂದ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಪತಿಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.