English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Crime
  • ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಮಯೂರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ! ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಮಯೂರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ! ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಸಿನಿಮಾ ನಟರೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು.ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಟ ಕಂಠ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದಿದ್ದ. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡಿ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರುಗಳು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ನಟ..? ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 29, 2026, 09:04 PM IST
    • ಕುಡಿದ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ನಟ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಕಾರು ಚಾಲನೆ..
    • ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ,ನಾಲ್ಕು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೆಜ್..
    • ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

Trending Photos

BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು
camera icon5
Rakshitha shetty
BBK12:ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ-12ರ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವಾ ಬಲು ಜೋರು
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌.. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ!
camera icon9
Gold
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್‌.. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರ!
EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
camera icon6
EPFO pension
EPFO Pension: ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿ ಎಷ್ಟು?
ಚಿನ್ನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ... ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ
camera icon6
Gold Investment
ಚಿನ್ನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ... ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ
ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಮಯೂರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ! ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಜ್ಜು ಗುಜ್ಜಾಗಿರೊ ಕಾರುಗಳು. ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದಂತೆ ನಿಂತಿರೊ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು. 15 ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಓರ್ವ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ, 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕಾರು ಚಾಲನೆ‌ ಇವ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, ಅದು ಜನವರಿ 28 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.15 ರ ಸಮಯ. ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಮ್ಯಾಂಡೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕಾರುಗಳು ನಿಂತಿದ್ವು. ಈ ವೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನರ್ ಕಾರೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನರ್ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೆಜ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾಲಕರು ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನರ್ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೆಜ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹಲಸೂರು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 11 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ನೀಡಿದ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ! ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿಯೇ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ನನ್ನ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.. ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು 15 ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಇನ್ನೂ ಇಎಂಐ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಕುಡಿದು ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೆಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾರು ಈ ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ಗ್ಯಾರೆಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಅಂತಾ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸದ್ಯ ಕಾರು ಚಾಲಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ನಟ ಮಯೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲಸೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು 281 ಮತ್ತು IMA 185 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಮಯೂರ್ ಪಟೆಲ್‌ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನರ್ ಕಾರಿನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಯೂರ್ ಪಟೆಲ್ ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಹಲಸೂರು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ 10 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mayur PatelActor Mayur PatelSandalwood Actoractor drink and driveMayur Patel arrest

Trending News