ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಮಯೂರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ! ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನು..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಜ್ಜು ಗುಜ್ಜಾಗಿರೊ ಕಾರುಗಳು. ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದಂತೆ ನಿಂತಿರೊ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು. 15 ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಓರ್ವ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ, 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಇವ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಅದು ಜನವರಿ 28 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.15 ರ ಸಮಯ. ಹಳೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಮ್ಯಾಂಡೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಳಿ ಸಾಲಾಗಿ ಕಾರುಗಳು ನಿಂತಿದ್ವು. ಈ ವೇಳೆ ವೇಗವಾಗಿ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನರ್ ಕಾರೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನರ್ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೆಜ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾಲಕರು ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನರ್ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೆಜ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹಲಸೂರು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿಯೇ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ನನ್ನ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.. ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು 15 ದಿನದ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಇನ್ನೂ ಇಎಂಐ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಮಯೂರ್ ಪಟೇಲ್ ಕುಡಿದು ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೆಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾರು ಈ ಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನ ಗ್ಯಾರೆಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಅಂತಾ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸದ್ಯ ಕಾರು ಚಾಲಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ನಟ ಮಯೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲಸೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು 281 ಮತ್ತು IMA 185 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಮಯೂರ್ ಪಟೆಲ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನರ್ ಕಾರಿನ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಯೂರ್ ಪಟೆಲ್ ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಹಲಸೂರು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ 10 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.