ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಕಾರುಣ್ಯ: ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲವಂತೆ ನಟಿಗೆ

ಆಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನಟಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿಯಿಂದ ತನಗಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು. ಸದ್ಯ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದವಳ ವರಸೆಯೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 23, 2026, 07:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್‌ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸಮೃದ್ದಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಸಿಬಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯರಾಮ್ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಸೈಬರ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುಕರಾಮ್ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ಮಾದ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಯತ್ತಾ ಎಂದು ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಹೊರಟರು. 

ಇನ್ನೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾರುಣ್ಯ ಉಡಾಫೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯ್ತೋ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಟಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅನಾಮಧೇಯ 5 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ದೂರು‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ 5 ಜನರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು‌ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಭರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ..ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ!

ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವರು ಅಪಾಲಜಿ ಕೂಡ ಬರೆದು‌ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು‌ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ.
ತಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು‌ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣ.ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ‌ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ‌ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು‌ ಕಾನೂನು‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ‌ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿತ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಅವಮಾನಿಸಿದ ತೇಜಸ್‌.. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾನಾ ಕರ್ಣ?

ಇನ್ನೂ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರುಣ್ಯ ರಾಮ್ ರನ್ನು ಕರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಟಿಯ ತಂಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಡವಟ್ಟು ಕಾರುಣ್ಯಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. 

