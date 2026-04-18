92% ಅಂಕ ಪಡೆದರೂ ಸಿಗದ ಸಂತೋಷ: 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ!

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಶೇ.92ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 18, 2026, 03:43 PM IST
Uttar Pradesh: ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.92ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, 16 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕಾನ್ಪುರದ ವೈಶಾಲಿ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ನಗರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ರತನ್‌ಪುರ ಶಿವಾಲಿಕಾ ಭವನದ ನಿವಾಸಿ ವೈಶಾಲಿ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಮಾಪುರದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ -1 ರಲ್ಲಿ 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಮಂಡಳಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ವೈಶಾಲಿ 92% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವಳ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ವೈಶಾಲಿಯೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಡೆದಿತ್ತು. 

ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 16) ಸಂಜೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಕಾಜಲ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಉತ್ತರಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಗೆ ವೈಶಾಲಿಯ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಹೋದರಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಂಕಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಶವವನ್ನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ 

ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ʼನನಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ... ನಾನು ಜೀವಂತ ಶವವಾಗಿದ್ದೇನೆ... ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಅಂತಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ತಂದೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ತಾಯಿ ಕಾಜಲ್ ಅವರೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪೋಷಿಸಲು ಬಟ್ಟೆ ಶೋ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಕ್ಕ-ನಾನು ಶಾಲೆಯನ್ನ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.  

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ

ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ ವೈಶಾಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಕೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮೂದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ʼʼನೀನು ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ನ ಸಹೋದರಿ, ನೀನು ಅವನಂತೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ, ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ."ವೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯೇ ವೈಶಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. 

ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ, ʼನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕುʼ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ವೈಶಾಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. "ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನನಗೆ ಸಲಾಂ ಹೊಡೆಯಬೇಕುʼʼ ಆ ರೀತಿ ಓದುತ್ತೇನೆಂದು ವೈಶಾಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಳಂತೆ. ಅದರಂತೆ ಆಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳವು ಆಕೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿತ್ತು.  ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆಕೆ ನಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳಂತೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಸಹೋದರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. 92% ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಕೆಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ದುಡುಕು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಆತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರು ಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

