ವರ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಸೀನಿಯರ್ಸ್' ಅಟ್ಟಹಾಸ ಆರೋಪ : ​ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇದು ವರ್ತೂರಿನ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಈಥೋಪಿಯ ಈಸ್ಟ್ ಆಂಟೊಪಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ತರುಣ್ ಅರೋರಾ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾಯಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದೆ, ನೋಡನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏಳೆಂಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ತರುಣ್ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಮೇಲೆ ಹೀರೋಗಳು ಬೀಳೋ ತರಹ, ವೃದ್ಧರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅರೋರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ತರುಣ್ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ವೃದ್ಧರ ಕಡೆಯವರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತರುಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರುಣ್ ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ದರ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬೌ ಬೌ ಕಿರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದವರು ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅರೋರ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.