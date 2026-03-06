English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವರ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಸೀನಿಯರ್ಸ್' ಅಟ್ಟಹಾಸ ಆರೋಪ : ​ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರೋ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಾಮನ್. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಏಳೆಂಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಲ್ಲ. ಬಾ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ವೃದ್ಧರು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಈ ವೃದ್ಧರ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 6, 2026, 09:24 PM IST
ವರ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಸೀನಿಯರ್ಸ್' ಅಟ್ಟಹಾಸ ಆರೋಪ : ​ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇದು ವರ್ತೂರಿನ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಈಥೋಪಿಯ ಈಸ್ಟ್ ಆಂಟೊಪಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ತರುಣ್ ಅರೋರಾ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಹೊರಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾಯಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 

ಮೊದಲು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದೆ, ನೋಡನೋಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏಳೆಂಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ತರುಣ್ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಮೇಲೆ ಹೀರೋಗಳು ಬೀಳೋ ತರಹ, ವೃದ್ಧರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅರೋರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್‌-ತ್ರಿಶಾ ಎಣ್ಣೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿ.. ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ತರುಣ್ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ವೃದ್ಧರ ಕಡೆಯವರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತರುಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತರುಣ್ ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ದರ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬೌ ಬೌ ಕಿರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದವರು ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅರೋರ ವರ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bengaluru newsVartur dogSeniorsold ageKannada news

