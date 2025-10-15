English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ, ಆದರೆ ತಲೆ ನಾಪತ್ತೆ..! ನಿಗೂಢವಾಗಿ‌ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ, ಆದರೆ ತಲೆ ನಾಪತ್ತೆ..! ನಿಗೂಢವಾಗಿ‌ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

Actress Murder case : ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಅವರ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ತಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಗೂಢತೆ ಇದೀಗ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 15, 2025, 04:43 PM IST
    • ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಅವರ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಪತ್ತೆ
    • ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಗೂಢತೆ ಇದೀಗ ಬಟಾಬಯಲು
    • ಚೀಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಒಳಗೆ ಮಾನವ ಬೆರಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ, ಆದರೆ ತಲೆ ನಾಪತ್ತೆ..! ನಿಗೂಢವಾಗಿ‌ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ?

Actress Murder case : ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಲೆ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಲಿಲಿಕರ್ನೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಭಾರವಾದ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲವೊಂದು ಕಂಡಿತು. ಆ ಚೀಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಒಳಗೆ ಮಾನವ ಬೆರಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಚೀಲವನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೀಲಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಕರುಳುಗಳು, ಕೆಲವು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದೇ ದಿನ, ಚೆನ್ನೈನ ಅದಯಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಲವಾರು ಚೀಲಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಈ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು? ತಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ.? ಅಂತ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 11,700 ಟನ್ ಕಸದ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ತಲೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಶವಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. 

ಕೊನೆಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹಚ್ಚೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಹಚ್ಚೆಗಳಿದ್ದವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಟ್ಯಾಟೂ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಬ್ಬಾವಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ 20-25 ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಟುಟಿಕೋರಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಗಳು ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಜಾಫರ್‌ಖಾನ್‌ಪೇಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವರ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಪೋಷಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಒರಿಸಿದ ನಟಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ

ಪೊಲೀಸರು ಸಂಧ್ಯಾಳ ತಾಯಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. ಹಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಗುರುತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ದೇಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ದೇಹವು ನಟಿ ಸಂಧ್ಯಾಳದ್ದೇ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 19 ರಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಜನವರಿ ರಾತ್ರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸಂಧ್ಯಾ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು, ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ತಲೆಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಶವವನ್ನು ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆದನು. ಪೊಲೀಸರು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಚೀಲದೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ

ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. 2010 ರಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದರು.

ಸಂಧ್ಯಾಳ ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತಂದನು, ಆದರೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದವು. ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೋಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು. ಕೋಪವು ಹಿಂಸೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಂಧ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಅವಳ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಹತ್ಯೆಗೈಗಿದ್ದ..

