Shivananda Neelannavar fraud case: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 4600 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿವ್ಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅರೇಸ್ಟ್, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರೋ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಜನ್ಮಜಾಲಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 4600 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 250 ಕೋಟಿ ಇರೋದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 4600 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿವ್ಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅರೇಸ್ಟ್, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರೋ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಜನ್ಮಜಾಲಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ಡಿಐಜಿ ಡಾ.ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದರ. ಮೊದಲು ಶಿವ್ಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಜನರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ವೇಳೆ ನೀಲಣ್ಣವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 15 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಕೌಟಗಳನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಐದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು 15 ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಫ್ರಿಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಶಿವ್ಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೂಲದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎ1 ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಎ2 ಆರೋಪಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬೀಗ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎ2 ಆರೋಪಿ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಐಡಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತಂಡ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇನಾಮಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ತನಿಖಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ್ಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಗಾಳಿ ತೂರಿದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಗ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.