ಶಾಕಿಂಗ್... ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ‌ ಹುದುಗಿಸಿದ್ದ ಹುಲಿಯ ಅರ್ಧ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆ!!

ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ ಉಣಿಸಿ ಕೊ*ಲೆಗೈದ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸುವ ಮೊದಲೇ ಇದೀಗ ಹುಲಿಯೊಂದನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 3, 2025, 11:34 AM IST
  • ವಿ*ಷವಿಟ್ಟು ಐದು ಹುಲಿಗಳ ಸಾ*ವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸುವ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ
  • ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆ
  • ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶಾಕಿಂಗ್... ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ‌ ಹುದುಗಿಸಿದ್ದ ಹುಲಿಯ ಅರ್ಧ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆ!!

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಹುಲಿ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಳವಳಕಾರಿ ಘಟನೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ  ಪಚ್ಚೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ  ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಹನೂರು ವಲಯದ ಹನೂರು ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಚೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಗುರುವಾರ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಹುಲಿಯ ಕಳೇಬರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುದಗಿಸಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-  ಒಂದೇ ದಿನ 5 ಹುಲಿಗಳ ಸಾವು: ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಹುಲಿಯ ತಲೆ, ಭುಜ, ಮುಂಗಾಲುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಳೇಬರದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು  ಹುಡುಕಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಐದು ಹುಲಿಗಳ ಸಾ*ವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ವಿ*ಷ ಹಾಕಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು

ಕಳ್ಳ ಬೇಟೆಯ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಭಾಸ್ಕರ್  ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

 

