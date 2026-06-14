ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜನ ಏನಾಯ್ತು ಏನೋ.. ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಏನೋ ಲವರ್ಸ್ ಜಗಳವಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಎಂಬ ಗುಸು-ಗುಸು ಪಿಸು ಪಿಸು... ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ..
ಹೌದು.. ಮದುವೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಎಂದಿದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಯತಮೆ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೋ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 5:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡಿದಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮೂಲದ ( 22 ) ಹಂಗ್ಮಾ ಎಂಬಾ ಯುವತಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಿಯಕರ (22) ಫುರ್ಬಾ ಲೇಪ್ಸಾ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಂಗ್ಮಾ ಸಲೂನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಾಗೇ ಪ್ರಿಯಕರ ಫುರ್ಬಾ ಲೇಪ್ಸಾ ಖಾಸಗೀ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹಂಗ್ಮಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳವು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 5:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇವಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡವನು, ಆಕೆ ಮದುವೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಶಂಕಿಸಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ. ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡು ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಾವಿನ ಉಡುಗೂರೆ ನೀಡಿದ್ದು ದುರಂತಯೇ ಸರಿ.. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗ್ಮಾನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಇದೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದು ಅವರ ತನಿಖೆ ನಂತರವೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ..