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ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚುನೂರಾಯ್ತು ಪ್ರೇಮಲೋಕ: ಶಂಕೆಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವೆ 

ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಬಂದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪ್ರಿಯತಮ ಈಕೆಗೆ ಬೇರೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಏನೋ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಕೊಂದೆ ಬಿಟ್ಟ... ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 14, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:45 PM IST
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚುನೂರಾಯ್ತು ಪ್ರೇಮಲೋಕ: ಶಂಕೆಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವೆ 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚುನೂರಾಯ್ತು ಪ್ರೇಮಲೋಕ: ಶಂಕೆಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವೆ 
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