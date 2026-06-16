Kakinada Murder Case: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಸಮೀಪದ ಸತ್ಪವರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನ ಪತ್ನಿಯೇ ಪ್ರಿಯಕರನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡನ ಸಾವನ್ನ ಹೃದಯಾಘಾತವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಕೃತ್ಯ, 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಮೃತನನ್ನ 35 ವರ್ಷದ ಪುಲ್ಲಾ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಆಟೋ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ರಮಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ರಮಾದೇವಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಬಾಪಟ್ಲಾ ಮೂಲದ ಗೋಪಿಸಾಯಿ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿಸಾಯಿ ಆಗಾಗ ರಮಾದೇವಿಯನ್ನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್, ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ರಮಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಸಾಯಿ ಆತನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಗೋಪಿಸಾಯಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರಮಾದೇವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಖರ್ಜೂರ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ದಿಂಬು ಒತ್ತಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನ ನಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಮೂಡದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಮಾದೇವಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಗೋಪಿಸಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಗೋಪಿಸಾಯಿ, ರಮಾದೇವಿಯ ಮಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.
"ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡಿ, ದಿಂಬು ಒತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಮಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ರಮಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿಸಾಯಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.