BAMS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾ*ವು..! ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆ..! ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ನೇಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಪ..! ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ..! ನಕಲಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪ..! ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೆತ್ತವರ ಆಕ್ರಂಧನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೆತ್ತವ್ರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ನೇಣುಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೆತ್ತವ್ರ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿವೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹೆತ್ತವರ ಆಕ್ರಂಧನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.. ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ.. ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ರೋಜಾವೇಷ.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಸಿಗೋದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ.
ಅಂದಹಾಗೇ ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ, SBS ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವಿನ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದೆ.. ಅಂದಹಾಗೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧನ್ನೂರ ಎಸ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಈಶ್ವರ ಗಾದಗೆ ಅಂತಾ. ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೆತ್ತವರು SBS ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು.. ಇನ್ನೇನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಗದಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶವವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲಾ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆತನ ಕಾಲು, ಬೆರಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಶ್ವರ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ಆಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು.. ಈವಾಗ ಆತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ.. ನಾನೆ ಕಾರಣ ಸಾರಿ ಮಮ್ಮಿ, ಪಪ್ಪಾ ಅಂತ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಮಗ ಬರೆದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ನವರು ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಹದ ಕೆಲವಡೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳು ಉಗುರು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಡ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಕೂಡಲೇ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಯವಾಗಿವೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಾ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.. ಈವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದೆ.. ಮುಂಡರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕೊಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಬೇಕಾಗಿದೆ.