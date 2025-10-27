English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ರಕ್ತಪಾತ!

Crime News: ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಭೂಗತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದೂ ರಕ್ತಮಂಗಲ. ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇನ್ನೇನೂ ಮುಗೀತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದೆ.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:25 PM IST
  • ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
  • ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಪಿಸ್ತೂಲ್
  • ಗುಂಡಿನ ಏಟಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಸಲೀಂಪಾಷ(50)

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ರಕ್ತಪಾತ!

Crime News: ರೌಡಿಸಂ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲದ ಇಸ್ಲಾಂ ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 

ರಾಜಕೀಯ ವೈಷಮ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ ಮೇಲೆ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 6 ಮಂದಿ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಲಾಂ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ  ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಸಲೀಂ ಪಾಷ ತೋಳಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ತಾಕಿದ್ದು, ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ ಮೇಲೆ ಕೊ*ಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮುಬಾರಕ್‌, ಇಮ್ರಾನ್, ಚೋಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಮುಬಾರಕ್‌ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ ಕೊ*ಲೆಗೆ ಸುಫಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಘಟನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆಯ ಬೈಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ಕವರ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಹೀರೋ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಕೊಂಚ ಹೆಸರನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಕು ಇರಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಹಳೇ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ‌ ಅಟ್ಯಾಕ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಜ್ಯೋತಿಗೌಡನಪುರದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿಕೃತಿ: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ, ಬುದ್ಧ ಪುತ್ಥಳಿ ಭಗ್ನ

