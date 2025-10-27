ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ರಕ್ತಪಾತ!

Crime News: ರೌಡಿಸಂ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡನ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲದ ಇಸ್ಲಾಂ ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವೈಷಮ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ ಮೇಲೆ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 6 ಮಂದಿ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸಲಾಂ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಸಲೀಂ ಪಾಷ ತೋಳಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ತಾಕಿದ್ದು, ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ ಮೇಲೆ ಕೊ*ಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮುಬಾರಕ್, ಇಮ್ರಾನ್, ಚೋಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮುಬಾರಕ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ ಕೊ*ಲೆಗೆ ಸುಫಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಘಟನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆಯ ಬೈಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ಕವರ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಹೀರೋ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಕೊಂಚ ಹೆಸರನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದ.
