/ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆ ಯತ್ನ: ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಚಾಲಕ ಸಾ*ವು

ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರು ಸಮೀಪದ ಬಾಗಲೂರು ಬಳಿ ನಿನ್ನೆ (ಜುಲೈ 04, 2026) ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಚಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೇಳೂರು ಮೂಲದ ಕೇಶವ(32) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರು ಸಮೀಪದ ಬಾಗಲೂರು ಬಳಿ ನಿನ್ನೆ (ಜುಲೈ 04, 2026 ಶನಿವಾರ) ರಾತ್ರಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೋರ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಪೋರ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಅನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು.
ವಾಹನದ ಟೈರ್ ಬಿಚ್ಚುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಚಾಲಕ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರಿಂದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಕಳ್ಳರು ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಡದೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಅಣ್ಣನ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್:
ಇನ್ನು ಕಳ್ಳರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸಮೀಪದ ಮನೆ ಬಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಅಣ್ಣ ಕೇಶವನ ತಲೆಗೆ ಹ*ಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹ*ಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಟಾಟಾ ಏಸ್ ಚಾಲಕ ಸಾ*ವು:
ಕೂಡಲೇ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಸರ್ಜಾಪುರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಂದಾಪುರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಕೇಶವ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.