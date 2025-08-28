English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಸಾವು..? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಗಂಡ‌‌..!

ಆಕೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ‌ ನೂರಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ಲು. ಎಂಟೆಕ್ ಪದವಿಧರೆ ಬೇರೆ. ಮನೆಯವರು ತೋರಿಸಿದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದವಳು‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಕೆ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಯುವಂತದ್ದು ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 28, 2025, 07:02 PM IST
    • ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಟೆಕ್ಕಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು..
    • ಮನೆಮಾರಿ 40 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಡೌರಿ ಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪ..!
    • ಸಾಯುವಂತದ್ದು ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು..?

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
camera icon5
Farid Hussain
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
ಮದುವೆಯಾದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Neha Dhupia
ಮದುವೆಯಾದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
camera icon6
Ganesh chaturthi
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ, ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Inga Ruginiene
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಸಾವು..? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಗಂಡ‌‌..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮದುವೆ ಅಂತಾ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇದೆ ಮದುವೆ ಈಗ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಹಾಂಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ 27 ವರ್ಷವಾದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೆ 38 ವರ್ಷ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮದುವೆಗೆಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ಮಾರಿ 40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ.. ಈಗ ಶಿಲ್ಪಾಳ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಾಗಿದ್ದು ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..! IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಶಿಲ್ಪಾ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾ ಗಂಗಾವತಿ ಮೂಲದ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿಇ ಎಂಟೆಕ್ ಓದಿದ್ದು, ಒರಾಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಾ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಪದೇಪದೇ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಿಣ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಳಿ ಜಗಳ ಗೆಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 160ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ..!  ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಇನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಲ್ಪಾ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಡಿ ಶಿಲ್ಪಾಳನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದನಂತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಶಿಲ್ಪಾ ಮೃತದೇಹ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಡೋರ್ ಒಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಚೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ದೂರು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಾವಾಗಿದ್ದು, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

crime newsbangaluru crimewife deathSuddaguntepalya murder

Trending News