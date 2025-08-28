ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಸಾವು..? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಗಂಡ‌‌..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಈ ಆಲ್ಬಮ್ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮದುವೆ ಅಂತಾ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇದೆ ಮದುವೆ ಈಗ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಹಾಂಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ 27 ವರ್ಷವಾದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೆ 38 ವರ್ಷ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಮದುವೆಗೆಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ಮಾರಿ 40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ.. ಈಗ ಶಿಲ್ಪಾಳ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಾಗಿದ್ದು ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾ ಗಂಗಾವತಿ ಮೂಲದ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿಇ ಎಂಟೆಕ್ ಓದಿದ್ದು, ಒರಾಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಾ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಪದೇಪದೇ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರವಿಣ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಳಿ ಜಗಳ ಗೆಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 160ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು 40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ 10 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಇನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಲ್ಪಾ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮಾಡಿ ಶಿಲ್ಪಾಳನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದನಂತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಶಿಲ್ಪಾ ಮೃತದೇಹ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಡೋರ್ ಒಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಚೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ದೂರು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಾವಾಗಿದ್ದು, ಸುದ್ದಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.