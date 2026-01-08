English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chikkodi: ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯೆ ಮಗನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೃತನ ಸ್ನೇಹಿತರು.

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 8, 2026, 12:15 PM IST
  • ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ.
  • ವಿಪರೀತ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದ ತಂದೆ.
  • ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸದ ಮಗನ ಕಥೆ ಮಗಿಸಿದ ಜನಕ.

ಮಗನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ: ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಿದ ಮೃತನ ಸ್ನೇಹಿತರು

Chikkodi: ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯೆ ಮಗನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು  ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೃತನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾತ್ರ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾ?

ಹೌದು ದೊಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂತರ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಅನುಬಂದ್. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ನೊ ಮಾತಿದೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಹೌದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾದ 31 ವರ್ಷದ ಕಿರಣ ಅಲೂರೆ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಮೃತನಾಗಿದ್ದ. ಸೊಮವಾರ ಏಕಾ ಏಕಿ ತಂದೆ ನಿಜಗುಣಿ ಮೃತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕಿರಣ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕಿರಣ ಮೃತ ದೇಹ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ  ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ಮಶಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಿರಣ ಮೃತ ದೇಹ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡಿದ್ದ ಗೆಳೆಯರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಯಾರೊ ಕಿರಣನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇ ಕುರಿತು ತಂದೆಯನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಂದೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ ತಾಯಿಗು ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಕಿರಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅನುಮಾನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿತ್ತು ಅಂದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾರನೆ ದಿನವೆ ತಾವೆ ಸ್ವತಃ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. 

ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವಾಗ ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೊ ಅವಾಗ್ಲೆ ನೋಡಿ ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು ಕಿರಣ ತಂದೆ ನಿಜಗುಣಿ ಆಲೂರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹೊಟೇಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಮಾಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಜಗುಣಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲಿಕ ಉಸ್ಮಾನ ಮುಲ್ಲಾನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ‌ ಆಗ ವುಸ್ಮಾನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ, ಉಸ್ಮಾನಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದೇಟು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕೂಡಲೆ ಕಿರಣ ತಂದೆ ನಿಜಗುಣಿಯನ್ನ ಸ್ನಶಾಸನಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಕಿರಣ ಸ್ನೇಹಿತರು ಧರ್ಮದೇಟು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಸ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ತಾನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕಿರಣ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ತಂದೆ  ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ ನಿಜಗುಣಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಿರಣ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಗಾಂಜಾ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ತಂದೆಯನ್ನ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇದೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಗನ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಂದೆ ನಿಜಗುಣಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.  ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆತ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ChikkodibelagaviSon Murdered by Fathercrime news KarnatakaLoyal Friends

