/ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಆ ವಸ್ತು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್, ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ (FSL) ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು? ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು? ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರೆ ಅಥವಾ ಚಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ‘ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿ’ ಹೆಸರು
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ‘ಶಿವ’ ಮತ್ತು ‘ಪಾರ್ವತಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಹೆಸರೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಒಂದೇ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
5G ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಚಾಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿತ್ತೇ?
ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ 5G ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಚಾಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ತನ್ನದೇ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರತಾಪ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೇ?
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೇ? ಯಾರಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಚಾಟ್ಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು FSL ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅದನ್ನೂ FSLಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಸದ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಜೈಲು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು? ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಅಂಶಗಳೂ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
FSL ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊಬೈಲ್, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಲಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು FSL ವರದಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: