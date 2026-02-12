English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬೈತಾರೆ ಅಂತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದ ಪುತ್ರ.‌.!

ಬೈತಾರೆ ಅಂತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದ ಪುತ್ರ.‌.!

ಸದ್ಯ ಮರಣೋತ್ತರ ‌ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಮಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 12, 2026, 07:53 PM IST
  • ತಾಯಿ ಡಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಭಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಈಕೆ ಸಹೋದರಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ರು
  • ಮಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ

ಬೈತಾರೆ ಅಂತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದ ಪುತ್ರ.‌.!

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬುದ್ದಿವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಮಗ-ಮಗಳಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಅದೊಂಥರಾ ಹಿಂಸೆಯೇ.ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೈಗುಳ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ.ಪದೇ ಪದೇ ಬೈದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಪಾಪಿ ಮಗನೊಬ್ಬ ಚಾಕು ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.

ಬೈತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೆತ್ತವರನ್ನ ಕೊಲೆಗೈದ ಪುತ್ರ.‌.

ಆರತಿಗೊಬ್ಬ ಮಗಳು, ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಅನ್ನೊ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಮಾತಿದೆ‌.ಅದ್ರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ದಂಪತಿಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇತ್ತು.ಪತಿ ಮಾಜಿ ನೌಕಾಧಿಕಾರಿ, ಪತ್ನಿ ಡೆಂಟಲ್ ವೈದ್ಯೆ.ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿಸುವಷ್ಟು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ರು.ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ರು.ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಯುಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದ.ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೈತಿದ್ರು.ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಗ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರದ ಆದರ್ಶ ವಿಸ್ತಾ ವಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಮಗನ ಹೆಸ್ರು ರೋಹನ್ ಅಂತಾ. ತಂದೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಭಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು.ತಾಯಿ ಡಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಭಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಈಕೆ ಸಹೋದರಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ರು. ಮಗಳು ಅಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ,ಮಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ.ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ.ಮೊದಲೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ರೋಹನ್ ಗೆ ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೈತಿದ್ರು.ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ.ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತ್ಯಾ ಅಂತಿದ್ರು.ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಮಗ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪೀಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದ.ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಪಕ್ಕೆಲುಬು, ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ ತೀರ್ವ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ‌ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಮರಣೋತ್ತರ ‌ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಮಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆರೋಪಿ‌ ಮಗನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ.‌ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಷ್ಟೋ ಜಗಳಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ.ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇಟು ಹೊಡೆಯಲಿ.ಆದ್ರೆ ತೀರಾ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪು.
 

