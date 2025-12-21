ಮಹಿಳೆಯರೇ.. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಂಡ್‌ ಶಿಪ್‌ ಮಾಡೋಕು ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ವೀಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ಸಂಜೆ ಮಲಗೋವರೆಗು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಹಾಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಮನನೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರಿತೋಷ್ ಯಾದವ್ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಗಾಯವಾದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಿತೋಷ್ ಯಾದವ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 30 ಸಾವಿರ ಹಣ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕಾಟ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೊ ಕಳಿಸಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತಾ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ವಿಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಇಬ್ಬರ ಮದ್ಯೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕುಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಗರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇಂಥ ಕಾಮುಕರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು.