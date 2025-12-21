ಮಹಿಳೆಯರೇ.. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಂಡ್‌ ಶಿಪ್‌ ಮಾಡೋಕು ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ! ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಹುದು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಚಯವಾದವನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರೊ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 21, 2025, 10:10 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ವೀಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ಸಂಜೆ ಮಲಗೋವರೆಗು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಹಾಯದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಮನನೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಾರಿತೋಷ್ ಯಾದವ್ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ ಸ್ಪೋಟದಿಂದ ಗಾಯವಾದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಿತೋಷ್ ಯಾದವ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 30 ಸಾವಿರ ಹಣ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕಾಟ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:71 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ಮದುವೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್..‌   

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೊ ಕಳಿಸಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಂತಾ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. 

ಈ ವಿಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಇಬ್ಬರ ಮದ್ಯೆ ಮನಸ್ಥಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ‌. ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕುಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಗರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಇಂಥ ಕಾಮುಕರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

