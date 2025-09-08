English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಸಾಲದ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಯುವಕ... ಮುಂದೇನಾಯ್ತು...!

Online Loan: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುಲಭ ಸಾಲದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದುಕೊಂಡ ಯುವಕನ ಕಥೆಯಿದು.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 8, 2025, 10:26 AM IST
  • ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಎಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಹೌದು
  • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ಇದ್ದವರು ಓದಲೇ ಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿಯಿದು
  • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಸಾಲ ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ...

Trending Photos

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದನಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ
camera icon8
Cricketer Retirement
ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದನಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಗನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಶಾಕ್‌! 90 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿದ ಚೀನಾ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60,000 ತಲುಪಲಿದ್ಯಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?
camera icon13
Gold price
ಭಾರತದಲ್ಲಿ GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಗನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಶಾಕ್‌! 90 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿದ ಚೀನಾ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60,000 ತಲುಪಲಿದ್ಯಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?
ಒಮ್ಮೆಲೇ 13 ಬಾಟಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..
camera icon8
cinema
ಒಮ್ಮೆಲೇ 13 ಬಾಟಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯ
camera icon6
Shukra Gochar
ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯ
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಸಾಲದ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಯುವಕ... ಮುಂದೇನಾಯ್ತು...!

Online Loan: ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಸಾಲದ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ, ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಾನೇ ಕತ್ತು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಕೊ*ಲೆ ಯತ್ನ ಹಾಗೂ ದರೋಡೆಯ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೇಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀರಂಗಿವಾಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 25 ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಯುವಕನೇ ಈ ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ, ಹಲವಾರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ.ಈ ಸಾಲದ ವಿಚಾರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುವುದೋ ಎಂದು ಹೆದರಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ, ಮನೆಯವರಿಂದ ಅನುಕಂಪ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಒಂದು ಭಯಾನಕ ನಾಟಕವನ್ನೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ತಾನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಈತ, ನಂತರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಪೋಷಕರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಘೋರ ಕೃತ್ಯ: ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಬಲಿಪಡೆದ ಸಹೋದರರು!

ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಾಗ, ಅವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡ್ಡಿ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರ ಅನುಕಂಪ ಪಡೆಯಲು ತಾನೇ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ: ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಲದ ಸುಲಭದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ, ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಸಂಚಕಾರ ತಂದುಕೊಂಡ ಈ ಘಟನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Loan From Online AppsOnline App LoanOnline Loan AppyouthChikkaballapur

Trending News